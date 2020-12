Reunions de màxim 10 persones per Nadal

El Govern ha presentat aquesta tarda els protocols sanitaris a seguir aquestes festes de Nadal. Per aquests, s’estableix que les reunions familiars siguin de màxim 10 persones, comptant els menors d’edat.

Així mateix, es limita a dos el nombre de reunions que es poden realitzar durant tots els dies de celebracions nadalenques.

Per una major seguretat, i de forma preventiva, caldrà utilitzar la mascareta mentre no s’estigui menjant o bevent, i cal evitar els plats per compartir o perquè tothom piqui del mateix plat. També s’identifiquen uns factors que incrementen el risc de contagi, com la durada de la reunió o la ventilació de la sala, entre d’altres.

En la mateixa línia, el Govern recomana fer-se un test d’antigen ràpid abans d’assistir a la reunió. Per això, es distribuirà a tots els residents majors de 6 anys un test perquè puguin practicar-se’l abans de l’esdeveniment. En aquest punt, el cap de Govern, Xavier Espot, i ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han explicat que malgrat donar negatiu en aquest test, cal mantenir les mesures de prevenció.

El ministre de Salut ha recalcat que si el resultat és negatiu no garanteix al 100% que no hi hagi infecció i, per això, “igualment s’han de seguir totes les mesures de precaució necessàries per evitar contagis”. En cas que el resultat sigui positiu, cal demanar hora per realitzar-se una TMA (telèfon 821955) i confirmar el diagnòstic. La persona s’haurà aïllar immediatament fins que no obtingui un resultat concloent. A més, per donar cobertura a totes aquelles persones que tinguin dificultats a l’hora d’utilitzar l’autotest, s’habilitaran stoplabs per realitzar el test ràpid d’antigen que donaran servei els dies festius amb cita prèvia al telèfon 821955.

“Recomanem fortament aquesta mesura i per això posem a disposició dels ciutadans del nostre país un autotest perquè se’l puguin fer abans de la celebració”, ha afirmat Espot. En els propers dies s’explicarà com i quan es podran recollir aquests tests gratuïts. També se’n permetrà la venda a les farmàcies. A més, tant el cap de Govern com el ministre han recordat que la capacitat diagnostica d’aquest test es complementa amb les altres tipologies de proves que el Govern ja ofereix a la ciutadania, com ara les proves TMA o PCR.

En el cas dels restaurants, es permetran agrupacions de com a màxim 10 persones els dies festius del període, és a dir el 24, 25, 26, 31 de desembre i 1 i 6 de gener. En el cas del 24 i 31 de desembre es permetrà allargar el servei fins la 1 de la matinada.

Aquestes mesures, però, “poden ser revertides fins a últim moment”, i estan condicionades a la situació sanitària que hi hagi en cada moment. És per això que Espot i Martínez Benazet han insistit que “cal arribar a les festes de Nadal amb una bona situació epidemiològica i sanitària” i que “cal ser conscients del risc que suposen les reunions familiars durant el Nadal”.