El PS+Independents d’Encamp denuncia rètols que incompleixen la Llei d’ordenació de l’ús del català

“El Govern, els Comuns i tots els organismes públics han de ser els primers agents a donar exemple d’una sensibilitat i un activisme clars en matèria lingüística”, així ho han volgut recordar aquest dilluns des del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp en un comunicat, amb el que han alertat de l’existència de cartells publicitaris a la parròquia que no estan escrits en català. Concretament, es tracta d’uns cartells que anuncien un espectacle de circ que es desenvoluparà a Encamp durant aquestes festes.

Des de PS + Independents recorden que “tant la Llei d’ordenació de l’ús del català com el reglament que la desenvolupa pel que fa als organismes públics són ben clars en aquest sentit: els cartells, rètols i altres textos publicitaris han de ser redactats en la llengua oficial, sense perjudici que puguin incloure missatges secundaris en altres llengües”, ha explicat el conseller del Comú d’Encamp, David Rios.

Rios assenyala que “el foment de la nostra llengua oficial no és propi de cap partit ni de cap corrent ideològica, tothom està d’acord i així ho estableix tant la Constitució com la normativa sobre l’ús de la llengua oficial“. Des de PS + Independents defensen que la llengua és responsabilitat de tothom i que aquesta qüestió passa per damunt de consideracions polítiques i ideològiques: “cal que ens posem tots d’acord a defensar-la conscientment i amb coherència”, ha demanat Rios.