Roger Puig disputarà les quatre Copes d’Europa de St. Moritz d’esquí alpí adaptat

Roger Puig comença la temporada amb 4 Copes d’Europa d’esquí alpí adaptat. Aquesta setmana l’esquiador competirà en dos gegants i dos eslàloms que es disputaran a l’estació suïssa de St. Moritz.

Les dates de competició són: els dies 16 i 17, Copa d’Europa de gegant, i 18 i 19, Copa d’Europa d’eslàlom. Les curses tindran un nivell molt alt, ja que els màxims exponents de la Copa del Món hi participaran.

L’equip de Puig, amb l’esquiador, a més d’Ignasi Puig com a responsable organitzatiu, Jordi Carbonell d’entrenador, i Isabel Davi com a tècnica, es troba a St. Moritz des del passat dissabte, on està efectuant entrenaments amb altres equips que també participaran en la competició.

Els objectius de la temporada, que passaven pels Mundials de Lillehammer i el Test Event a Beijing de preparació per a les Paralimpiades del 2022 han estat cancel·lats per les mesures de prevenció del COVID-19.

Ara, a part d’aquestes Copes d’Europa i 4 Copes del Món previstes al gener, l’equip de Roger Puig s’ha de replantejar noves curses en les dates previstes per als Mundials i Xina.

Aquest any es preveu complicat, com ho està sent en tot el panorama de neu de la FIS, perquè es cancel·len o mouen curses contínuament i és molt difícil poder realitzar una planificació normal i regular.