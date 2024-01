Reunió del projecte DESIR per a millorar la itinerància entre refugis de muntanya

Els assistents a la primera reunió del projecte DESIR a Andorra, amb el ministre Guillem Casal just al centre (SFGA)

Andorra ha estat el país d’acollida de la primera reunió de presentació dels socis i associats del Projecte de Cooperació Transfronterera entre Espanya, França i Andorra de Desenvolupament Econòmic Sostenible a través de la Itinerància entre Refugis (POCTEFA-DESIR). L’objectiu d’aquest nou projecte transpirinenc és millorar la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus. DESIR és el projecte continuista i que pretén aprofundir i ampliar la feina realitzada pels dos projectes anteriors, ENTREPYR 1 i 2, i que ja son una realitat a través del portal web https://entrepyr.eu.

El nou grup de treball té la voluntat d’impulsar accions per al desenvolupament informàtic de la web amb nous continguts i noves funcionalitats com ara l’ampliació del nombre de refugis, incorporació de la cartografia ATES per als desplaçaments hivernals, la publicació dels itineraris transfronterers entre els senders de gran recorregut transpirinencs GR10 i GR11, i els nous itineraris entre els refugis. Així mateix, també es pretenen fer accions de desenvolupament, homogeneïtzació, consolidació i digitalització dels itineraris transfronterers entre refugis, així com el desenvolupament d’activitats de sensibilització mediambiental dels usuaris dels refugis tant pel que fa al seu ús, com al seu entorn natural.

Durant la primera reunió de presentació es van definir els grups de treball per a cada acció a desenvolupar així com programar i establir un calendari tant de les reunions en línia com plenàries presencials de seguiment del projecte durant els propers 3 anys, on s’inclouen un col·loqui de presentació i un altre de finalització del projecte.

El Govern d’Andorra és membre associat del projecte amb un pressupost global d’1.549.432,10 euros finançat en un 65% pels fons europeus FEDER. Així, formen part del projecte també els òrgans següents: Federación Aragonesa de Montañismo, Fédération Française de Clubs Alpins de Montagne, Réseau Education Pyrénées Vivantes amb la col·laboració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Fédération Française de Randonnée Pédestre, NASUVINSA, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Federación Navarra de Montaña y Escalada, Conselh Generau d’Aran i Centre Excursionista de Catalunya.