Nova defunció per coronavirus a la Seu d’Urgell

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha notificat una nova defunció per coronavirus aquestes darreres hores. És la setzena mort per aquest motiu registrada a la capital alturgellenca des de l’inici de la segona onada de la pandèmia, l’agost passat. El centre mèdic té ara 8 ingressats per COVID-19.

Tot i aquesta nova mort, pel que fa a l’evolució del coronavirus a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, el risc de rebrot (anomenat també Índex de Creixement Potencial, EPG) ha tornat a baixar i aquest divendres se situa a 480 punts (-24 respecte d’ahir). Alhora, s’estabilitza la taxa de reproducció del virus, que està a 0,84 (+0,01) i segueix força per sota del límit recomanat d’1.

Al conjunt de l’Alt Urgell, l’EPG està ara a 397 (-11); i la Rho7, a 0,86 (+0,03). A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, ambdós valors són a 373 i a 0,77; i a nivell de tot Catalunya, a 234 i a 0,77.

Tot i que es manté en general la tendència a la baixa, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha recordat que quasi totes les comarques, tant al Pirineu com a la resta de Catalunya, es mantenen a nivell vermell pel que fa a l’aparició de nous contagis. A més a més, el risc de rebrot pirinenc és ara mateix per damunt de la mitjana catalana. Per això, des del personal sanitari demanen no relaxar-se pel que fa a la prevenció individual del virus, especialment tenint en compte que aquesta setmana s’ha reprès moltes de les activitats socials i econòmiques que estaven restringides.

Aquestes darreres hores, a banda de la defunció registrada a la Seu, també n’hi ha hagut una altra a l’Hospital de Cerdanya. Això eleva a 58 la xifra de morts per coronavirus a l’Alt Pirineu i Aran des de l’inici de la pandèmia. Des de llavors, a la regió pirinenca ja s’ha diagnosticat un total de 2.659 contagis. A data d’avui hi ha 19 ingressats entre els quatre hospitals de la zona, mentre que al conjunt de Catalunya n’hi ha 1.748 (-85 respecte d’ahir), a més de 472 pacients a les UCI (-12).