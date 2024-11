El Sindicat de Llogateres de Barcelona serà divendres a la Seu

Els col·lectius que defensen un habitatge digne atenent els mitjans de comunicació a Barcelona (RàdioSeu)

La manifestació que la plataforma Pirineu Viu ha convocat per a aquest proper divendres, dia 6 de desembre vinent a la Seu d’Urgell compta amb el suport del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Aquesta entitat ha expressat aquesta setmana, en un acte conjunt a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana, la seva implicació en la protesta programada a la capital de l’Alt Urgell sota el lema “Per un Pirineu viu, habitatge digne”. També s’hi han adherit col·lectius ecologistes d’àmbit català.

Una de les portaveus de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha reiterat que organitzen aquesta acció perquè, afirma, “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant”, i veu “inacceptable que un 60% d’habitatge sigui segones residències”. Ferrando opina que el Pirineu català i Andorra “estan al límit” i apel·la a una “mobilització massiva per a abaixar el preu dels lloguers i poder continuar vivint als nostres pobles”.

Per part del Sindicat de Llogateres, un dels seus portaveus, Enric Aragonès, ha manifestat que “l’augment desorbitat del preu de l’habitatge no només afecta les grans ciutats, sinó que també es viu de ple al món rural”, i per això proposa “desbordar la manifestació de la Seu d’Urgell” prevista per a la setmana entrant. De fet, des de la plataforma liderada per Carme Arcarazo han informat que estan organitzant autocars per a portar manifestants des de Barcelona i “facilitar-los l’afluència al Pirineu”. Aragonès també ha dit que mantenen l’objectiu de fer “una vaga de lloguers” i conclou que la manifestació de dissabte passat a Barcelona “va ser una passa més en aquesta direcció”, perquè creu que “som els llogaters els que mantenim els rendistes, i podem deixar de fer-ho”.

En aquest acte conjunt també hi va parlar Eva Vilaseca, de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que va reiterar el rebuig d’aquests col·lectius al que qualifiquen de “monocultiu turístic, que representa el 70% de l’economia del Pirineu”. Creuen que és “un model obsolet que posa en perill el futur del territori i el planeta” i consideren que “degrada el territori, consumeix recursos essencials com l’aigua i és incompatible amb la realitat climàtica actual”.

Arnau Corberó, membre de Pirineu Viu, ha agraït la col·laboració del Sindicat de Llogateres de Barcelona i ha qualificat d'”històrica” la manifestació de dissabte passat a la capital catalana, que espera que sigui “un punt d’inflexió que també s’ha de notar al món rural”. Segons Corberó, “el jovent del Pirineu es veu obligat a anar a estudiar a fora i, un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l’habitatge està disparat”, i pensa que “ja s’ha acabat l’època en que la gent pensava que vivíem del turisme”.

L’activista ha dit que treballen “intensament” perquè sigui una “manifestació multitudinària, combativa, familiar i festiva”, tot portant-hi també gent de fora el Pirineu. Durant el matí hi haurà una xerrada i assemblea oberta del col·lectiu Soulèvements de la Terre, a més d’actuacions artístiques i un dinar popular, mentre que a la tarda hi haurà la manifestació. La jornada l’acabaran amb concerts de grups de música d’arreu del país.