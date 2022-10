El Festival de Titelles d’Encamp i el Pas de la Casa compleix 20 anys, i ho fa amb una doble programació. Per un costat, un cap de setmana amb cinc obres teatrals per a públic infantil, i per l’altra, el programa escolar, que portarà els alumnes d’Encamp, del Pas de la Casa i d’altres centres del sistema espanyol del Principat al teatre, els dies 20 i 21 d’octubre, per a gaudir, gràcies a la col·laboració de les ambaixades de França i d’Espanya a Andorra, de dues creacions teatrals en francès i castellà.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères ha destacat que “aquesta és la vintena edició i per tant és una tradició força arrelada a Encamp” i ha destacat que “les titelles és un art mil·lenari, amb molta tradició a la Grècia antiga, Xina, Japó…” fent referència a la importància d’aquesta disciplina artística i ha afegit que “la casualitat vol que precisament divendres passat, França per exemple, va donar la distinció de centre nacional a sis teatres de titelles, crec que encaixa perfectament amb la presentació ja que posa en evidència la importància d’aquest art, que té moltes vessants diferents i introdueix elements dels espectacles moderns”

La primera, en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya, serà Nube Nube de la companyia Periferia Teatro. L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha felicitat al comú per la iniciativa i ha destacat que “hi assistiran prop 270 alumnes del sistema educatiu espanyol i 126 alumnes de l’escola andorrana d’Encamp”.

L’obra tracta d’un joc poètic sobre la idea de l’amor romàntic que es transmet des de la infància. Inspirat en el conte de La Sirenita, l’obra revisa des de l’humor i l’amor, el que un és capaç de fer per a estimar i que l’estimin. L’obra ha recollit tres premis com a millor espectacle en tres esdeveniments de referència en el món de les titelles: Lleida 2021, Alacant 2020 i Gijón 2022.

Dijous 21 d’octubre serà el torn de Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel? de la companyia Objet Direct, en col·laboració amb l’ambaixada de França. L’ambaixador, Jean Claude Tribolet ha reiterat l’agraïment per la col·laboració i ha explicat que “l’obra s’emmarca en la temporada cultural que es presenta des de l’ambaixada per a tots els públics, aquesta concretament destinada al públic infantil”.

Aquesta peça teatral posa en dubte què passa amb les coses que es perden. L’obra proposa d’una manera divertida, poètica i poc convencional respostes a les múltiples desaparicions que viu cada nen. Cadascuna d’aquestes preguntes, impregnada d’una nova curiositat, és una oportunitat per a descobrir respostes riques en sorpreses i fantasia a través de grans llibres emergents.

L’obra barreja diverses tècniques, des del teatre de paper fins al teatre d’objectes, des del clown fins a la precisió d’un joc d’imatges, des de llibres fins a pel·lícules d’animació.

Representacions obertes a tothom el dissabte 22 i diumenge 23 d’octubre

La segona part del Festival de Titelles, oberta a tothom, serà el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, on es representaran cinc obres de titelles entre Encamp i el Pas de la Casa.

Dissabte 22 d’octubre, a les 17 h de la tarda, tindrà lloc La Jana i els 3 ossos, del Centre de Titelles de Lleida. L’obra és una versió del conte popular La Rínxols d’Or i estarà narrada amb titelles, ombres i cançons. Es tracta d’una reposició de l’espectacle del Centre de Titelles en commemoració dels 25 anys de la seva creació.

Posteriorment, a les 18 h, es representarà Giravolta titelles, de la Companyia Galiot Teatre. Aquesta obra convida als assistents a seure i participar dels diferents contes d’una forma interactiva. En les escenes de l’espectacle es podran reconèixer de seguida els contes clàssics per excel·lència. La representació comptarà amb diferents mecanismes construïts amb material reciclat que el mateix públic podrà manipular. Ambdues obres es faran a la Sala de Festes i Congressos d’Encamp.

Pel que fa al Pas de la Casa, es representarà El Ratolí Pérez, a les 17 h a la Sala de Festes. L’obra, de la Companyia Tutatis, explica la història d’en Pérez, un ratolí molt treballador que necessita les dents caigudes dels nens i les nenes per tal de poder realitzar la feina més important del món dels ratolins: fer brillar la lluna cada nit. Però la Càries, un personatge fosc i una mica dolent que viu en el món de les deixalles intenta per tots els mitjans possibles que la Lluna deixi de brillar.

Per a aconseguir-ho, no dubtarà enredar la Cuca de Llum, la millor amiga del Ratolí Pérez i l’animal més presumit i enlluernador del bosc. A través d’una història divertida i emocionant, l’espectacle treballa valors com els hàbits en higiene bucal, la importància d’una boca sana, l’amistat, i la dedicació per les coses.

El festival finalitzarà el diumenge 23 d’octubre

El festival acabarà diumenge amb tres representacions més. La primera, Mozartland, tindrà lloc a les 17 h a la Sala de Festes i Congressos d’Encamp. L’obra, de la Companyia Príncep Totilau, es mostra en format de concert-espectacle i convida a entrar a l’habitació de jugar del petit Mozart i la seva germana Nannerl, interpretats per dos nens de carn i ossos. Allà, amb la música en directe del compositor a càrrec d’un quartet de corda i flauta, tres actors escenificaran, amb grans màscares, els contes populars que més van divertir al petit geni de Salzburg.

A les 18 h, també a la Sala de Festes d’Encamp, hi haurà una nova sessió de Giravolta titelles.

La darrera obra del festival serà L’endrapasomnis, de la Companyia Príncep Totilau. La representació es farà a la Sala de Festes del Pas de la Casa, a les 17 h. Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons. Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb el coixí i demanen consells a metges, herbolàries i xarlatans, però no troben cap remei que guareixi el mal de la petita princesa. Potser l’Endrapasomnis serà la solució…

Es tracta d’una història onírica i màgica que parla de la por, del valor terapèutic dels contes i de com busquem solucions ben lluny quan la resposta pot ser dins d’un mateix. L’obra va ser guardonada amb els Premis de la Crítica teatral l’any 2014.

Les entrades es posen a la venda aquest dimarts al web del comú

Les entrades per a assistir a les diferents representacions de dissabte i diumenge es poden adquirir a partir d’avui dimarts a través de comuencamp.ad. El preu de cada sessió és de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults.