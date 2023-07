Reportatge: Instal·lar un punt de recàrrega elèctric a casa

Punt de recàrrega per a cotxes elèctrics en un jardí particular (Getty images)

L’any 2022 es van vendre 10 milions de cotxes elèctrics a tot el món i s’espera que aquest 2023 s’aconsegueixin els 14 milions d’unitats. Les matriculacions de vehicles elèctrics estan assolint, arreu, un progressiu augment a mesura que passa el temps.

Són moltes les raons que estan provocant la compra de vehicles elèctrics (una major eficiència, un menor consum, exempció i reducció d’impostos, menor contaminació o la prohibició de circular pel centre de les ciutats). Sigui quina sigui la causa, l’auge en la demanda d’aquesta mena d’automòbils, fa necessari un major número d’electrolineres o punts de recàrrega per a proveir una demanda en augment.

Encara que cada vegada s’instal·len nous punts, una solució molt efectiva, passa per tenir una presa pròpia a la llar. La majoria de les marques, ja ofereixen ofertes per a instal·lar-te el punt de càrrega a la teva casa, o fins i tot arriben a incloure’l de manera gratuïta en la venda del nou vehicle. Però si el concessionari no se’n fa càrrec, sempre es pot contractar la instal·lació a un professional autoritzat.





Aquestes són alguns dels avantatges que suposa disposar d’un punt de recàrrega propi:

– Pots augmentar la potència de casa teva, segons la necessitat del vehicle i carregar fins a 8 vegades més ràpid.

– Pots carregar el cotxe quan et vingui de gust i assegurar-te que sempre tens la bateria plena, sense dependre de buscar un punt públic o haver d’esperar que finalitzin de servir-se altres automòbils.

– És molt més còmode, ja que evites desplaçaments fins als punts de recàrrega, per la qual cosa estalvies temps i diners.

– Pots recarregar en hores en les quals el consum és més econòmic, per exemple durant la nit.

– A més, pots recarregar directament a la presa domèstica de 16a sense necessitat d’instal·lar un punt Wallbox, si bé fer-ho de manera directa, és molt més lent i menys segur. Té com a avantatge, però, que com més lenta sigui la càrrega, més vida útil li donaràs a la bateria.





Quant em costarà instal·lar-lo?

• Si el punt de recàrrega és de tipus Wallbox o base mural: l’equip val entre 100 i 350 euros, al que caldrà afegir el cost de la instal·lació (entre 400 i 700 euros) depenent dels metres de cables que necessitis fins al comptador individual.

• És aconsellable que en el cas que el garatge o punt de recàrrega es trobi en un edifici annex a la casa, es disposi d’un comptador propi.