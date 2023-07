Set consells per a l’embaràs durant l’estiu

Una dona embarassada (AMIC)

A priori, si ajuntem embaràs i estiu ens apareix en la ment un binomi calorós i aclaparador, sobretot si pensem en l’últim tram de la gestació. És veritat que hem tingut uns estius molt calorosos i, aquest, no està sent una excepció. El que sí que volem revelar són set consells per a portar millor l’embaràs durant l’estiu.

Set tips per a la gestió estival

1. Molta aigua i fruita fresca, un tàndem perfecte. Per a estar molt ben hidratada, és fonamental beure molta aigua i evitar els refrescos amb gas. A més, pots gaudir de fruites fresques com la pinya o la síndria (que ofereixen un efecte diürètic molt interessant). Els tes freds també són molt recomanables per a aportar-li al cos hidratació sense retenir líquids. Gaudeix també d’amanides, gaspatxo…

2. Alerta amb la conservació dels aliments. Durant l’embaràs és fonamental vigilar la ingesta de menjar, apostant per una dieta equilibrada i sana. També és important extremar les precaucions sobre les mesures de conservació dels aliments, anant amb compte amb les salses amb ou, les maioneses, aquells productes sense refrigerar o exposats al sol.

3. Protegeix-te bé de la radiació solar. En un embaràs a l’estiu, és encara més important apostar per bons fotoprotectors que creïn un escut entre la nostra dermis i els raigs solars. D’aquesta manera, evitarem l’aparició de taques, com melasmes i cloasma, a banda dels signes del fotoenvelliment i el risc de patir malalties, com el càncer de mama. Per tots aquests motius, és fonamental protegir-nos bé, buscant ombres i pameles o barrets per a resguardar-nos de l’exposició directa.

4. Aposta per roba ampla i fresca i colors clars. Per a combatre les altes temperatures, és molt important treure-li el màxim partit a la nostra roba i convertir-la en un aliat i no en un enemic. Durant l’embaràs és normal que et sentis més inflada, així que la roba ajustada serà molt incòmoda. Recorda també apostar per unes sabates planes que t’aportin aquesta comoditat que necessites més que mai.

5. Protegeix-te de la calor en les hores centrals del dia. Aquest gest, amb una bona hidratació, serà clau per a evitar baixades de tensió i possibles marejos. I res de fer activitat física en les franges de més calor.

6. Fes exercici adaptat a les teves necessitats. Així, et sentiràs més còmoda i àgil i evitaràs agafar un augment excessiu de quilos, que repercutirà a la teva mobilitat i benestar durant la gestació. Amb les altes temperatures, pots fer exercicis a la piscina, que et permeten no aguantar el teu propi pes i sentir-te fresqueta.

7. Amunt les cames cansades! Un altre dels grans símptomes de l’embaràs a l’estiu són les cames inflades. Com podem evitar-ho? Col·locant els peus enlaire quan estiguis asseguda, evitant estar molt temps dempeus, fent massatges i descartant de la nostra dieta els aliments salats.





Per bellezaactiva.com