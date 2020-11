Reforç de l’atenció primària a l’Alt Pirineu i Aran amb la incorporació de 26 nous professionals

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya potenciarà l’atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran més enllà de la COVID-19, mitjançant un pla d’accions i mesures estructurals i de futur que inclou, com a mesura més visible, la incorporació de 26 professionals de diverses especialitats. Ho farà a través del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que comportarà una inversió de 913.293 euros i que ajudarà a atendre l’augment de la demanda en aquest àmbit fonamental del sistema de salut.

El pla planteja afegir professionals de forma conjuntural per donar resposta a la COVID-19, juntament amb d’altres treballadors de forma estructural per reforçar la plantilla de forma permanent. Dels 26 nous professionals a la regió, 2 seran metges, 9 infermeres, 1 treballador social, 6 tècnics de cures auxiliars d’infermeria, 2 administratius i 6 auxiliars d’administratius. La incorporació d’aquests professionals anirà lligada a “una nova forma de treballar i a una reorganització de funcions de tots ells, per tal de potenciar rols assistencials i alliberar els sanitaris de tasques administratives”, expliquen des de Salut.

Totes aquestes accions han de servir per oferir una millor atenció i assistència als gairebé 67.300 habitants fixos que té actualment la regió sanitària, als quals cal sumar una important població flotant per l’existència de milers de segones residències i allotjaments turístics. La vegueria s’articula, en aquest àmbit, mitjançant de 8 equips d’atenció primària (EAP), entre els quals hi ha els dos de l’Alt Urgell: el de la Seu d’Urgell i el de l’Alt Urgell Sud, ubicat a Oliana. La resta són els de Cerdanya (ubicat a Puigcerdà), Aran (a Vielha), Tremp, la Pobla de Segur, Alta Ribagorça (al Pont de Suert) i Pallars Sobirà (a Sort).

Millores tecnològiques

A més a més, el pla inclourà la implantació noves eines tecnològiques per guanyar accessibilitat telefònica i digital, optimitzar i redefinir processos de treball per ser més resolutius i habilitar espais de treball dins i fora dels CAP per afrontar l’actual situació de pandèmia.

Millorar l’atenció al pacient crònic és un altre dels pilars del nou model d’atenció primària que es planteja. En aquest sentit, es posarà en marxa un programa específic d’atenció a la cronicitat que contribuirà a reduir les visites a urgències i les hospitalitzacions evitables d’aquest grup d’usuaris i que anirà acompanyat d’un programa de suport assistencial a les residències.

A tot Catalunya, el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària preveu la incorporació de 3.811 nous professionals de diverses especialitats i una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022.