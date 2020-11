La Seu d’Urgell fa un minut de silenci per a l’eliminació de la violència envers les dones

Aquest migdia ha tingut lloc a la plaça dels Oms, davant de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un minut de silenci per commemorar el Dia Intencional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

L’acte institucional ha estat encapçalat per la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, acompanyada per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, i el Vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, juntament amb d’altres regidors del Consistori. Lamolla ha recordat que enguany els actes per commemorar el 25N tenen lloc en format online degut a l’actual situació sanitària.

També avui, i com a alternativa a la lectura presencial del manifest institucional, Ràdio Seu ha ofert aquest matí la lectura enregistrada, a càrrec de noies i dones de la comarca alturgellenca.

Performance “76…”

Amb el títol “76…” l’artista de dansa contemporània Marta Moran Souto i l’artista plàstica Judit Rodrigo representen el número de dones assassinades a l’estat espanyol en el que portem d’any.

La performance, iniciativa del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU), ha estat enregistrada per la periodista urgellenca Eva Clausó, al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell. Aquesta peça d’acció en homenatge a les dones víctimes de feminicidis ja es pot veure als canals de comunicació i xarxes socials de les entitats organitzadores.

Recordem que ahir dimarts es va portar a terme una formació interna per a treballadors, treballadores i càrrecs electes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell sobre la importància de treballar amb perspectiva de gènere, i el taller de prevenció de violències masclistes “Acompanyar les masculinitats”, adreçat a famílies a càrrec de Sònia Notario Entor.