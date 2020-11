La Massana instal·larà més càmeres de vigilància a la via pública

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat una modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals relacionat amb l’enregistrament de les imatges de les càmeres de titularitat pública. Aquest canvi ve motivat per l’ampliació de càmeres de vigilància a la via pública “ja que són una eina que ens permet una major protecció tant dels edificis públics com dels carrers”, com ha exposat la cònsol major, Olga Molné, que ha remarcat que les càmeres només poden ser utilitzades amb la finalitat que es descriu al decret, és a dir, la protecció d’edificis, la regulació dels fluxos de vehicles, la constatació d’infraccions, la protecció de l’ordre públic, la seguretat de les persones i la prestació de socors. “L’objectiu és que la ciutadania se senti més segura”, afirma Molné.

En aquests moments, la Massana compta amb quaranta-vuit càmeres repartides per tota la parròquia, la majoria en edificis públics (Casa Comuna, Deixalleria, Serradora, Biblioteca, els Arcs, Oficina de Turisme…). També n’hi ha algunes a la via pública, com per exemple, a un punt de l’Avinguda Sant Antoni, al parc del Prat Gran i a l’Avinguda del Través. La intenció és anar ampliant progressivament el nombre de càmeres fins arribar a les setanta-nou. Es preveu que abans d’acabar l’any ja se’n puguin instal·lar a les instal·lacions esportives d’Arinsal, a la plaça de les Fontetes i a l’encreuament entre l’Avinguda Sant Antoni i el Carrer Major. En pròxims exercicis, s’anirà ampliant a altres zones de la parròquia.

En la sessió d’aquest dimecres també s’ha aprovat l’autorització de despesa d’1,4 milions d’euros per adquirir participacions preferents d’EMAP (Estacions de Muntanya Arinsal Pal). Aquesta operació es farà efectiva al mes de gener i suposarà, com ha afirmat la cònsol, que dels 19 milions inicials només en faltin 8,7 per recomprar. “Recordem que es tracta d’una recompra voluntària de les participacions preferents d’EMAP, subscrites per les entitats bancàries, i que el Comú ha tingut capacitat per anar adquirint cada any participacions per valor d’1,4 milions”.

D’altra banda, s’ha aprovat, com cada any, una aportació per fer front a les inversions previstes per EMAP SAU, que ascendeix a 1,5 milions d’euros. El conseller de finances, Jordi Areny, ha explicat que les inversions consisteixen, sobretot, en la millora i ampliació de canons de neu, renovació de cintes remuntadores i en restauració.

Areny també ha intervingut per informar sobre l’informe anual d’intervenció de control financer, control d’eficàcia i oportunitat econòmica corresponent a l’exercici 2019 i que verifica que les operacions i procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb la normativa.

Finalment, també s’ha aprovat un suplement de crèdit de 80 mil euros per al manteniment de l’abocador ja que, com ha afirmat la cònsol menor Eva Sansa, “s’està produint un abocament de terres superior al previst, cosa que també ha provocat un augment dels ingressos. Per tant, el suplement de crèdit el podem finançar justament amb els mateixos ingressos generats per l’abocador”. Per Sansa, això és una bona noticia ja que significa la reactivació del sector de la construcció.