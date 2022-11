Refecció d’un mur a la carretera secundària del Forn de Canillo

El Govern informa que s’ha constatat el deteriorament important d’un mur de protecció situat a la carretera secundària del Forn de Canillo. El mur, de pedra, presenta diverses esquerdes, una d’elles força important i que podria malmetre l’estabilitat de l’estructura. Per aquest motiu, el ministeri de Territori i Habitatge hi realitzarà unes obres d’urgència per a evitar el despreniment del mur, que podria afectar la carretera.

Cal recordar que en aquesta mateixa via ja s’estan realitzant unes altres obres de conservació de la calçada. Aquestes, que no tenen res a veure amb les esquerdes constatades, ja obligaven al pas alternatiu a la zona. Aquesta mesura de prevenció es mantindrà fins que no s’acabi la refecció del mur per a evitar que el despreniment de cap pedra pugui afectar els usuaris de la via.