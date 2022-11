Prova de foc, aquest divendres, per al BC Andorra que rep al combatiu Lleida (20h)

El d’aquest divendres a la tarda són d’aquells partits que es presenten emocionants, especialment pel nivell que exhibeixen els dos conjunts. El pavelló del Govern acollirà, a partir de les 20 hores, la vuitena jornada de la LEB Or. Serà un matx de màxima rivalitat entre el BC Andorra i el Lleida. Ambdós equips amb els mateixos registres després de 7 encontres: 6 victòries i una única derrota fins al moment.

Andorrans i lleidatans estan empatats a punts, encara que els del Principat són líders en tenir un millor coeficient anotador. El partit es preveu disputat vista la trajectòria dels dos. A més, no cal oblidar que el Lleida va derrotar, a finals de setembre, a la formació de Natxo Lezcano a la final de la Lliga Catalana LEB Or, tant en el partit d’anada com en el de tornada.