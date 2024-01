Rècord històric de consum elèctric a Andorra aquest dimarts

La neu caient sobre les instal·lacions de FEDA (companyia)

El consum elèctric a Andorra va assolir, aquest dimarts, el seu rècord històric, tant en la punta horària, a les 10 hores del matí, com en el consum de tot el dia. Aquesta punta de consum està alineada també amb el comportament del consum elèctric que han experimentat els països veïns, amb rècords de consum dels darrers anys, però no històrics en els seus casos.

En el cas d’Andorra, aquest dimarts 9 de gener s’ha registrat un consum elèctric de 2.567.617 kWh, la qual cosa representa un 4,1% més que el rècord històric de consum, assolit anteriorment al gener del 2023, quan va ser de 2.465.000 kWh. A més, s’ha registrat també la punta de consum horari més elevada, que a les 10 hores del matí va arribar a 131,5 MW.

Aquestes puntes de consum s’emmarquen en les baixes temperatures registrades aquests dies i en l’efecte de l’increment de la calefacció elèctrica, que ocasiona que els dies de més fred el consum pateixi grans augments. Així, encara que els primers dies del 2024 la mitjana és superior a la de l’any anterior, en el conjunt, els darrers mesos el consum global del país s’ha mantingut estable respecte a l’any anterior.

Les fluctuacions de demanda registrades mostren, a més de l’exposició del consum elèctric a diferents variables, la idoneïtat de comptar amb una xarxa elèctrica dimensionada per a aquestes situacions i també amb mecanismes de gestió de la demanda com els que ha desenvolupat FEDA. Així, les diferents inversions que s’han dut a terme els darrers anys, com la línia d’alta tensió, i les previstes per als propers anys, com el reforç de la connexió elèctrica amb Espanya, es fan especialment imprescindibles per a situacions com les d’aquests dies.