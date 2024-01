Carla Mijares prepara a Kronplatz les Copes d’Europa de Zell am See

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares (Origami / Òscar Rius)

Avui dimecres, Carla Mijares, ha competit a l’eslàlom de Kronplatz per a agafar ritme de competició de cara a les dues Copes d’Europa a les quals farà front aquest divendres i dissabte a Zell am See (Àustria). L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega tot i una bona posada en escena. “Està esquiant bé i anem amb confiança a les Copes d’Europa”, ha manifestat el tècnic Josh Alayrach, que ha explicat que avui Mijares estava fent una molt bona cursa, però que malauradament ha enforquillat i ha quedat fora.

La cursa d’avui estava prevista després de l’aturada de Nadal per a tornar a agafar sensacions en competició abans del viatge a Àustria, on divendres i dissabte competirà als eslàloms corresponents a la Copa d’Europa.

Mijares suma set top5 en tota la temporada, amb tres victòries i dues segones posicions. En eslàlom té ara 23.00 punts FIS, després dels dos 23 punts que va marcar a les seves victòries a principis de desembre passat a Kronplatz i Alpe Cermis.

Aquesta temporada, Mijares no ha pogut completar cap de les tres Copes d’Europa en què ha estat present. Però, precisament a Zell am See és on té un dels seus millors resultats, una 23a plaça a la cursa de 2022.





Demà competeixen Jordina Caminal i Clàudia Garcia

Demà dijous serà el dia de retorn a la competició també per a Jordina Caminal i Clàudia Garcia. Les dues es troben a Pozza di Fassa, on demà correran al gegant corresponent als Nacionals de Letònia.