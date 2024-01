Andorra i Montenegro conclouen les negociacions del CDI

Representants d’Andorra i Montenegro en les negociacions de l’Acord per a eliminar la doble imposició (SFGA)

Les delegacions del Principat d’Andorra i de Montenegro han conclòs les negociacions de l’Acord per a eliminar la doble imposició (CDI) amb relació als impostos sobre la renda i sobre el capital i la prevenció de l’evasió i l’elusió fiscals. La ronda de negociació ha tingut lloc del 9 al 10 de gener del 2024, a Andorra la Vella, i ha estat encapçalada per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances, Noelia Souque, i per la directora general de la Direcció de Règim Tributari i Duaner del Ministeri de Finances montenegrí, Biljana Peranovic.

Les negociacions han finalitzat amb la rúbrica del text acordat aquest dimecres i cal destacar que les converses s’han pogut concloure en una sola ronda de negociació. Finalitzades les negociacions, ambdós països iniciaran els tràmits interns que han de permetre la signatura del text i la seva posterior ratificació per part dels dos Estats.

Actualment, Andorra té un total de setze CDI signats per a l’eliminació de la doble imposició i la prevenció de l’evasió i elusió fiscal amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco, Islàndia, Països Baixos i Corea del Sud. Amb la rúbrica del CDI amb Montenegro, actualment Andorra té dos acords més rubricats i pendents de signatura amb Bèlgica i Lituània.