Rècord del vot per correu en les generals d’Espanya

Oficina de Correus de la Seu (RàdioSeu)

Aquest passat divendres, a Espanya, Correus informava que, amb dades d’àmbit estatal, en aquests comicis generals d’aquest 23 de juliol de 2023, s’ha batut el rècord de vots per via postal, atès que l’han exercit per aquesta via 2,46 milions de persones, dels 2,6 milions que havien formalitzat la sol·licitud. Això significa que 93,8% de les persones que havien demanat votar anticipadament van completar el tràmit.

Davant d’aquesta elevada demanda, causada en part pel fet que les eleccions s’han convocat en una data en què molta gent fa vacances, Correus va prorrogar fins el divendres mateix al migdia el termini per a formalitzar l’enviament.

A les darreres eleccions estatals, el desembre de 2019, van ser un 80% els sol·licitants de vot per correu que el van acabar duent a terme, per la qual cosa, enguany, aquesta dada ha establert també un nou rècord, en superar en quasi 14 punts el percentatge anterior.