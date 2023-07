Més de 317.000 electors a la demarcació de Lleida

Imatge del municipi d’Organyà (arxiu)

Un total de 317.224 electors lleidatans estan cridats a les urnes aquest diumenge per a escollir els 4 diputats al Congrés i els 4 senadors al Senat de la circumscripció de Lleida. Del conjunt d’electors, 298.947 són residents al país i 18.277 són espanyols residents a l’estranger. Del conjunt d’electors, 13.533 poden votar per primer cop a l’haver complert els 18 anys des de l’anterior votació a Corts Generals del passat novembre de 2019.

Els electors estan votant en 315 col·legis electorals, dels quals 42 estan situats a la capital del Segrià. L’emplaçament dels col·legis electorals a cada municipi ha estat elecció dels ajuntaments.

El total de meses electorals distribuïdes en el conjunt dels col·legis electorals a la demarcació és de 549, de les que 139 s’ubicaran en els 42 col·legis electorals de Lleida capital.

Pel que fa a urnes, entre les que hi haurà als 315 col·legis electorals més les de reserva, n’hi haurà al voltant de 1.400 mentre que de cabines n’hi haurà unes 600 distribuïdes a totes els centres de votació.





Altres dades

Per a aquestes eleccions generals, a la província de Lleida, s’han imprès prop de 5,5 milions de paperetes de les que 5.340.000 són en bilingüe per al Congrés i el Senat i 154.000 són en trilingüe per a la Val d’Aran, tant per al Congrés com per al Senat.

El nombre de representants de l’Administració a la demarcació de Lleida, les persones encarregades de facilitar les dades de constitució de les meses electorals, dels avenços de participació de les 14 i de les 18 hores i, a partir de les 20 hores, les dades de l’escrutini, serà de 397.