Reconeixement de la FAE i el COA a persones vinculades amb l’esquí

Els guardonats en la foto de família (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha organitzat avui dilluns, dia 16 d’octubre, a la tarda, la tercera edició de l’acte de reconeixement a la trajectòria de diferents persones que durant una època concreta han contribuït a la promoció de l’esquí al Principat Andorra.

L’acte, organitzat conjuntament amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), ha comptat amb la presència de nombrosos representants del món de l’esquí, de l’esport andorrà, de diferents entitats del país que cada dia col·laboren amb aquest esport, i també de representants polítics, com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes.

Aquest any, aquests reconeixements, que viuen la seva tercera edició, tenen un caire més de perfil tècnic, però igualment important dins del món de la neu i l’esquí.

L’acte ha tingut lloc avui, a les 18 hores, a la sala d’actes del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany.





Els premiats d’aquesta edició han estat:

– Josep Maria Font (Piu), president del Comitè Borrufa i responsable de l’Esquí Escolar.

– Josep Maria Gelabert, director de Pal Arinsal i organitzador de les Copes d’Europa 2003 i 2004.

– Jaume Ros, excorredor d’esquí i exdirector de Pal Arinsal (inici fundació estació).

– Ton Naudi, exolímpic, exdirector tècnic de la FAE i membre del Comitè organitzador de la Copa del Món de Soldeu.

– Ferran Piqué, seleccionador nacional de l’equip olímpic a Innsbruck (al 1965 va participar per Andorra a la primera cursa FIS on participava el Principat com a nació).

– Pilar Guiralt, administrativa del Comitè Federatiu/ECA i que es jubila enguany.