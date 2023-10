Troben mort el conductor que ha caigut per un precipici a Aixirivall

Imatges: Xarxes socials

Aquesta tarda de dilluns han trobat mort, al riu de Llumeneres, al conductor que s’ha precipitat en sortir-se de la carretera que va a Aixirivall (CS-131). Un Porsche Cayenne amb matrícula del Principat d’Andorra ha sortit de la via en un revolt i ha caigut des de molts metres d’altura.

L’impacte, en la caiguda, ha estat tan gran que el vehicle ha quedat molt malmès. Quan les emergències hi han arribat, en una zona d’accés molt complicat, no han trobat a l’interior cap ocupant, però sí restes de sang. Automàticament s’ha desplegat l’operació de recerca. Una estona després s’ha trobat, al riu, el cos sense vida de l’home que portava l’automòbil.

En les tasques de recerca hi han estat intervenint des de mitjans aeris, fins a gossos de rescat i nombrosos efectius dels cossos de seguretat. No s’ha facilitat informació sobre com s’ha pogut produir el sinistre, però sí que resulta complicat d’entendre com el vehicle ha pogut sortir-se de la carretera en aquell punt.