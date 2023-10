Detingut pel robatori a un bar del centre històric de la Seu

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha detingut un home, de 24 anys, com a suposat autor del robatori a un bar del centre històric de la capital alturgellenca aquesta passada matinada de diumenge, tot coincidint amb la Fira de Sant Ermengol.

Segons han informat el cos de la Policial Local i els Mossos d’Esquadra, els fets es van produir en plena nit al bell mig del carrer dels Canonges, a la cantonada amb el carrer de Sant Just, quan el local afectat ja havia tancat després d’oferir àpats al llarg de tot el dia amb motiu del certamen urgellenc. Aleshores, un jove va irrompre al local, tot trencant una porta de vidre, i es va adreçar directament a la caixa registradora. Llavors, va rebentar-la amb l’objectiu d’endur-se’n la recaptació, tot i que només hi va trobar uns 300 euros de canvi.

El soroll que el lladre havia fet per a entrar va alertar els veïns i la Policia Municipal, que és a pocs metres del carrer dels Canonges i que va poder detenir l’autor in fraganti. Segons han explicat les responsables del bar, el delinqüent també va causar danys a l’ordinador i al datàfon que fan servir per als cobraments amb targeta. Al lloc dels fets també s’hi van desplaçar agents dels Mossos, que van col·laborar amb la Policia Local per a completar la detenció.

Aquest ha estat l’incident més destacat del cap de setmana de Fira, segons el balanç que n’ha fet pel que fa a la seguretat la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó. Des de la Policia Local també han rebut denúncies per petits furts que han afectat algunes parades que hi havia instal·lades al llarg i ample del nucli urbà. Tó ha lamentat aquests fets, tot i que apunta que entren dins dels riscos que comporta un esdeveniment de gran magnitud com aquest, en el qual s’hi congreguen milers de veïns i visitants i en què hi ha una gran activitat econòmica.