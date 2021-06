Raons per apostar per plantes decoratives a la llar

La crisi del coronavirus ha canviat radicalment el nostre estil de vida. A més de les conseqüències sanitàries, la pandèmia ens ha portat a passar més temps a casa que a l’exterior. Més que mai, ara, la nostra casa és el nostre refugi.

Per aquesta raó, és important crear en la llar un entorn acollidor, càlid i relaxant, que ens aporti comoditat. No parlem del mobiliari, sinó de la decoració, i parlem de plantes per a la llar. Hi ha moltes opcions per optar per tenir plantes a casa.

Un dels principals beneficis de comptar amb plantes com a element decoratiu a casa és que ens ajuden a crear un millor entorn. Les plantes ens ajuden a purificar l’aire, proporcionant així una contínua renovació de l’ambient interior. Podem optar per plantes com la Costella d’Adam o els Dolços Somnis. Aquestes opcions seran perfectes per a dotar de naturalitat l’estada. A més, cal destacar que, gràcies a la seva funció purificadora de l’aire, l’ambient estarà menys carregat, influint així en la reducció de nivells d’estrès i augmentant el benestar i l’optimisme dels habitants de l’habitatge.

A més, les plantes contribueixen a reduir la humitat dins d’una llar. Tenir plantes a casa farà que la temperatura sigui més lleugera, sumant així confort i comoditat al nostre dia a dia en la llar. Algunes de les recomanacions són la Figuera de Fulla de Violí, el Lliri de la Pau o la Falguera d’Estrella Blava. Amb elles, aconseguirem reduir els nivells d’humitat a casa, creant un entorn molt més acollidor.

I tot, sense oblidar que són aliats contra l’estrès i l’ansietat. Existeixen exemplars amb propietats relaxants, com la Planta del Pebrot o l’Ocell del Paradís. Contribuiran a reduir els nivells d’estrès i ansietat i, per tant, a impulsar el nostre optimisme.

D’altra banda, si tens animals a casa, aquests també mereixen una planta. Hi ha plantes adequades per a ells, amb l’objectiu de crear un ambient agradable per als animals. Entre les plantes més recomanades per a aquesta finalitat hi ha la Palmera de Saló o la Falguera de Boston, entre altres.

En definitiva, comptar amb plantes en la nostra llar ens servirà per a millorar la qualitat del temps que passem a casa.

Per formajardin.es / Tot Sant Cugat