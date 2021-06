L’Empresa Familiar Andorrana parlarà de 5G i l’internet de les coses en les seves jornades

Els cicles d’Empresa Familiar Andorrana (EFA) sempre s’han caracteritzat per tractar qüestions vinculades a la innovació i la tecnologia que impacten directament en l’entorn de les petites i mitjanes empreses. Si bé l’any passat les conseqüències de la pandèmia van monopolitzar les jornades, enguany l’EFA recupera l’esperit avantguardista i dedicarà la vint-i-tresena edició al desplegament del 5G, l’internet de les coses i la privacitat. L’activitat se celebrarà el pròxim 1 de juliol a l’Andorra Park Hotel; començarà a les 9.30 hores amb tres conferències i finalitzarà a les 13.45 hores amb una taula rodona. Francesc Mora, president de l’Empresa Familiar Andorrana i el secretari tècnic de l’entitat, Joan Tomàs, s’han mostrat satisfets de poder recuperar la “presencialitat de les jornades” que comptaran amb totes les mesures sanitàries pertinents. El XXIIIè Cicle d’Empresa Familiar Andorrana és un acte restringit en què només poden participar els socis de l’EFA i les persones convidades pels patrocinadors de l’esdeveniment. Tots els assistents hauran de presentar el seu certificat de vacunació o una prova negativa d’antígens.

El 5G, l’internet de les coses i la privacitat

Tal com ha detallat Tomàs, després de l’acte de benvinguda i recepció, el primer ponent serà Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, que explicarà els aspectes més tècnics del desplegament del 5G. “Fa 20 anys estàvem al 2G i avui ja ens orientem a través del telèfon mòbil, és com un assistent. En un moment en el qual encara no podem assimilar tot el que el 4G ens pot oferir, ja s’està desplegant el 5G i a les empreses els afecta en el seu dia a dia”, ha recalcat. El professor del King’s College de Londres, mischa Dohler, serà l’encarregat de la segona ponència, en la qual podrem “somiar sobre com el 5G ens canviarà la vida“. Per últim, la darrera serà una conferència cautelar, liderada pel filòsof de la ciència de la Universitat Autònoma de la Barcelona, en David Casacuberta, “perquè mai abans les nostres dades i informació estaran tan exposades com ara”, ha explicat el secretari tècnic de l’entitat” i ha afegit que “és necessari reflexionar sobre si estem preparats per afrontar aquesta exposició”.

Dinar col·loqui

Després de la jornada de conferències, els assistents podran gaudir d’un dinar col·loqui, que comptarà amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i estarà centrada en les futures rutes que pugui acollir l’aeroport d’Andorra-La Seu. El president de l’EFA ha volgut puntualitzar que des de l’entitat “sempre s’ha donat suport a totes les iniciatives que han mostrat interès per una connexió aèria” d’Andorra amb el món.