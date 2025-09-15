RàdioSeu rep el Premi Estel 2025 per 40 anys de servei al territori en un acte emotiu amb mig centenar d’assistents

Mig centenar de persones han assistit, aquest diumenge al vespre, a la Torre Solsona de Castellciutat per a presenciar el lliurament del Premi Estel 2025 a RàdioSeu, en reconeixement als seus 40 anys de trajectòria com a mitjà de comunicació de proximitat al servei de la ciutat, la comarca i el Pirineu. L’emissora municipal de la Seu d’Urgell ha rebut una obra creada per l’ocasió per l’artista Carme Invernon.
L’acte, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per Catalunya de l’Alt Urgell, ha estat obert a tota la ciutadania i ha servit per a retre homenatge a una entitat que ha esdevingut una referència en la comunicació local i comarcal, amb una aposta clara pel servei públic, la professionalitat i el compromís amb la llengua catalana.
El guardó ha estat recollit per l’equip actual de RàdioSeu, encapçalat per la seva directora, Marta Pujantell, qui ha volgut agrair la distinció en nom de totes les persones que han fet possible aquestes quatre dècades de ràdio: “Aquest premi és un reconeixement col·lectiu, a tota la gent que, al llarg dels anys, ha posat la seva veu, el seu temps i el seu cor al servei de la comunicació de proximitat. Seguirem treballant amb el mateix compromís amb el territori, amb rigor, innovant, acostant-nos a tots els públics i amb la llengua catalana com a eix central del nostre projecte.”
Els encarregats de fer entrega del Premi han estat Roger Gravet, Jordi Fàbrega i Josefina Lladós com a representants de la JNC i de Junts per Catalunya de l’Alt Urgell, que han volgut destacar el paper clau de RàdioSeu en la cohesió del territori i la defensa de la cultura pirinenca. En paraules d’un dels portaveus de l’organització: “RàdioSeu és molt més que una emissora: és memòria, és identitat i és futur. En un món cada cop més globalitzat i sorollós, cal reivindicar mitjans arrelats al territori que expliquin què som i cap on volem anar, que ho facin en la nostra llengua i, que a més, ho facin amb rigor i professionalitat.”
El Premi Estel, instaurat l’any 1999, reconeix cada any la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori per la llengua, la cultura i la identitat catalana i pirinenca. Al llarg de 26 edicions, el guardó ha distingit noms destacats de la vida cultural i associativa de l’Alt Urgell i del Pirineu. L’any passat, el premi va recaure en el grup de Caramellaires de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont.
L’acte va tancar-se amb un petit refrigeri i espai de trobada entre els assistents, que van voler compartir records i felicitacions amb l’equip de RàdioSeu, en un ambient proper i festiu.