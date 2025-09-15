La Policia deté dos presumptes contrabandistes i comissa uns 15.000 euros en tabac en una operació conjunta amb la Duana

La Policia va detenir, divendres, al Pas de la Casa, dos homes no residents de 21 i 35 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic, contra la funció pública i contra l’Administració de Justícia. Es tracta de dos presumptes contrabandistes a qui s’ha arrestat en una operació conjunta amb la Duana que ha permès comissar prop de 15.000 euros en tabac de contraban i tres vehicles.
Les vigilàncies es van iniciar dijous al migdia, quan agents del Grup de Fronteres van detectar diversos turismes amb matrícula francesa que estaven estacionats a la localitat encampadana i que podrien estar carregats de tabac. De seguida es va compartir la informació amb la Unitat de Lluita contra el Frau de la Duana que, de matinada, va veure com diversos homes sortien de la muntanya amb bosses de plàstic que podrien contenir tabac i les carregaven en els maleters dels cotxes. Els agents de Duana van establir un control per a bloquejar els vehicles. En el primer, hi viatjaven els dos homes que van acabar sent detinguts per la Policia. Els ocupants dels altres dos turismes, van abandonar els cotxes i van fugir cap a territori francès.
El tabac comissat que es va localitzar a l’interior dels tres vehicles ascendeix a 3.740 paquets i prop de 4 kg de tabac de picadura valorats en uns 14.900 euros.
A més del delicte contra l’ordre socioeconòmic pel contraban, se’ls acusa de delictes contra la funció pública i contra l’Administració de Justícia perquè un dels arrestats estava infringint una ordre d’expulsió i a l’altre li constava una pena de tres mesos de presó ferma que va ser substituïda per una expulsió que també estava incomplint.