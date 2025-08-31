RàdioSeu commemora amb una xocolatada popular els seus 40 anys al costat de la Festa Major

RàdioSeu, emissora oficial de la Festa Major de la Seu d’Urgell, organitza una xocolatada popular en el marc de la festa gran urgellenca. L’acte, gratuït i obert a tothom, es durà a terme aquest dilluns, 1 de setembre, al matí (11.30 h), a la plaça de Joan Sansa, tot coincidint amb la Ludoteca XXL que estarà instal·lada en aquest cèntric espai de la ciutat entre les 11 del matí i les 2 de la tarda.
La proposta, en què els assistents podran esmorzar amb coca i xocolata, s’ha programat en el marc dels actes per a commemorar el 40è aniversari de RàdioSeu, que va iniciar oficialment les seves emissions el dia 1 de juliol de 1985. Aquesta celebració coincideix també amb el 30è aniversari del programa-concurs ‘Carretera i Manta’, que en aquest temps ha esdevingut un referent dels espais estiuencs de les ràdios locals catalanes. Per això, ‘Carretera i Manta’ també hi serà present emetent en directe des de la plaça de Joan Sansa, en el marc de la programació especial de la Festa Major que ja va començar aquest dilluns passat.
En la mateixa línia, aquest mes passat el veterà programa ja va emetre un especial des de Castellciutat, tot coincidint amb la Festa Major de la vila, per a recordar les més de tres dècades en què la ràdio urgellenca va funcionar des dels estudis del carrer del Doctor Robert, abans de traslladar-se l’any 2018 a les actuals instal·lacions del passeig del Parc.
La commemoració de les quatre dècades d’activitat de RàdioSeu també serà present en un dels espais més singulars de la Festa Major de la Seu, el recinte de Casetes, on a l’espai de concerts s’hi ha instal·lat una pancarta que fa referència a aquests 40 anys de presència de l’emissora municipal a la celebració. També es recordarà aquesta efemèride a l’escenari de la plaça del Camp del Codina, situada ben a prop dels estudis de la ràdio. En els pròxims mesos es duran a terme d’altres actes per a completar aquest aniversari.
Programació especial
Tal com és habitual, al llarg de la Festa Major de la Seu d’Urgell, RàdioSeu farà seguiment dels actes programats mitjançant l’emissió en directe (107.2 FM, www.radioseu.cat i app) com també amb publicacions als seus perfils a les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter). Entre d’altres continguts, es fa un any més l’emissió en directe del Pregó i connexions amb diversos actes destacats del programa, des d’aquest divendres 29 d’agost i fins dimarts, 2 de setembre.
A més a més, durant aquests dies RàdioSeu emet un gran nombre d’entrevistes amb els diversos protagonistes de la celebració, tant pel que fa als concerts i balls com als actes lúdics, culturals o esportius. Tots els enregistraments es poden recuperar a l’apartat ‘L’entrevista del dia’ de la secció de Ràdio a la Carta. D’altra banda, enguany el llibret oficial de la Festa Major ha inclòs un article dedicat a aquests quaranta anys de l’emissora, en què se’n recorda els orígens i l’evolució i, especialment, es fa un agraïment als centenars de col·laboradors que al llarg de tots aquests anys hi han fet ràdio i han fet i fan possible la continuïtat del projecte.