El 15 de novembre, a Cabó, VIII Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet organitzaran, el dissabte, 15 de novembre de 2025, la VIII Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell a Cabó, amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. La jornada, que se celebra de forma biennal des de l’any 2011, tindrà lloc durant tot el dia al local social de Cabó, i forma part dels actes commemoratius del 920è aniversari de la redacció dels Greuges de Guitart Isarn, senyor de Caboet.
Les propostes de comunicació, que han de fer referència a qualsevol àmbit del coneixement relacionat amb l’Alt Urgell, es poden presentar fins al divendres, 10 d’octubre, amb un resum de fins a 1.000 caràcters incloent espais i cinc paraules clau, que cal enviar a l’adreça de correu electrònic iecalturgell@gmail.com. Els textos de les ponències que reuneixin els requisits necessaris seran publicats al novè número de la revista “Interpontes: Estudis de l’Alt Urgell”, que té prevista la seva aparició l’any 2026.
La Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, que ha esdevingut un aparador de les últimes novetats en recerca local i comarcal, arriba a la seva vuitena edició després d’haver passat per la Seu d’Urgell, Castellbò, Oliana, Alinyà, Organyà, la Seu d’Urgell i Arsèguel, d’acord amb la voluntat de l’Institut d’Estudis d’arribar arreu del territori comarcal.