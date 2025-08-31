Darrers dies per a visitar, a la Seu, l’exposició “Una història revelada: La mirada de Miquel Planella”

Fins al dimarts, 2 de setembre, es pot visitar a la Seu d’Urgell l’exposició ‘Una història revelada: La mirada de Miquel Planella’, instal·lada a sala de Sant Domènec. L’espai expositiu, obert també els dies de Festa Major, presenta un centenar d’imatges de gran format realitzades al llarg de la vida del fotògraf urgellenc.
Les instantànies estan organitzades i agrupades aprofitant els grans espais arquitectònics definits per les capelles i l’absis de l’antiga església dels dominics, els quals han permès conformar diferents àmbits temàtics, com ara la família i els amics, l’urbanisme, les festes i tradicions, la natura, l’excursionisme, els esports, els esdeveniments i els retrats. La tasca de selecció ha comportat un important esforç d’anàlisi i revisió d’un volum de documentació extraordinari. Nogensmenys, el contingut del seu fons esdevé el més important d’entre els fons fotogràfics custodiats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.
En el marc de l’exposició fotogràfica, que es va inaugurar el passat 9 de juliol, s’ha elaborat un catàleg publicat per Edicions Salòria, així com un documental sobre la vida i obra del fotògraf, produït per REC Produccions Audiovisuals del Pirineu, el qual està disponible en línia i es pot veure a la mostra. En aquest vídeo, familiars, amics i coneguts descriuen i recuperen la figura més humana i propera de Planella.
El fons de Miquel Planella
La mostra fotogràfica està organitzada per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell amb el suport del Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i la col·laboració “intensa i compromesa” de la família de Miquel Planella.
El fons del fotògraf va ser ingressat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell pels seus fills, Carme i Jaume, entre els anys 2014 i 2016. Amb un abast cronològic comprès entre la dècada de 1940 i el començament de 2013 (moment de la mort de l’autor), el conformen fins a 61.000 imatges digitals, 8.500 diapositives i fotografies en paper i 11.200 negatius, als quals cal afegir unes 70 pel·lícules de súper-8 i VHS i unes 35.000 imatges. Tot plegat, producte d’una intensa tasca de digitalització de fotografia històrica d’unes 70 procedències diferents, portada a terme pel mateix Planella i que permet avui poder admirar també bona part del fons Guillem de Plandolit.
Recull gràfic contemporani entre la muntanya i el mar
Tot i que professionalment va treballar al sector de la banca, sobretot al Banc Espanyol de Crèdit (Banesto), Planella era un gran aficionat a la fotografia i va formar part de l”Asociación Fotográfica Seo de Urgel’, una institució que agrupà alguns dels millors fotògrafs de la ciutat al llarg de la dècada de 1960, com ara Josep Maria Esclusa, Manel Duat o Ramon Ingla, entre altres. A partir de la dècada de 1970 i fins a la seva mort, el seu interès es va decantar envers la captura d’esdeveniments, dins i fora de la comarca, on la natura, les tradicions i la vida quotidiana ocuparen un lloc preferencial erigint-lo en un veritable cronista gràfic, indispensable per a l’estudi de la societat i la cultura de la segona meitat del segle XX.
El seu fons permet reviure les seves vivències, en solitari o en família, entre amics o dins d’associacions de les quals va formar part molt activament, com ara la Germandat de Sant Sebastià. La documentació també ajuda recuperar un Planella proper, amant de la natura, que retrata in fraganti des del mar -evocant el seu Masnou natal, al Maresme- fins als cims, amb ubicacions pirinenques com Montgarri, el Santuari de la Mare de Déu de Núria o, més a prop, Boscalt, sota la serra del Cadí. Així doncs, cel i mar actuen com a límits físics d’una vida que es desplega darrere l’objectiu de la seva càmera en la intensitat tumultuosa dels aplecs religiosos, de les cantades de caramelles, de les sortides en família o dels esdeveniments culturals, socials i polítics.