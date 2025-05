Ràdio Pyrénées FM comença a emetre al 98.5 FM, a Andorra

Pyrénées FM ja es pot escoltar a Andorra

La cadena de ràdio Pyrénées FM, que fins ara comptava amb 12 emissores repartides en quatre Departaments del Sud de França, ha afegit un nou dial que permetrà escoltar-la també dins del Principat d’Andorra, al 98.5 FM. Les transmissions van iniciar-se en proves a finals del passat mes d’abril i durant aquesta setmana s’hi han finalitzat les tasques de configuració tècnica per a habilitar-ne l’escolta.

Pyrénées FM ha començat a emetre a Andorra al 98.5 FM gràcies a l’acord amb Cadena Pirenaica, que és la titular de la freqüència, per a fomentar l’intercanvi amb el territori transfronterer i amb la resta de la regió occitana, com a àrees d’influència cultural i social, recuperant l’esperit de la llegendària Ràdio Andorra. El Conseller Delegat de Cadena Pirenaica, Eduard Navarro, ha declarat que “l’acord amb Pyrénées FM neix de la voluntat d’enfortir els llaços històrics que ens uneixen al Principat amb l’Ariège, fer més propers als andorrans la realitat i l’actualitat dels nostres veïns del Nord i donar servei a la població francòfona”.

L’aliança entre els dos grups de comunicació inclou que a partir d’ara Pyrénées FM emetrà diàriament un butlletí de notícies del Principat d’Andorra, que ja es pot escoltar a les 12.30 i les 20h, per a assabentar el públic francès de la informació i atractius turístics del país.





La festa dels 20 anys

Aquest inici de les emissions de Pyrénées FM, a Andorra, coincideix amb els actes de celebració pel seu 20è aniversari. L’esdeveniment principal serà la festa a l’Espai François Mitterrand de Tarascon-sur-Ariège, el proper 5 de juny, a la qual hi assistiran l’alcalde de la localitat, Alain Sutra, el Prefecte de l’Ariège, Simon Bertoux, el Secretari General de la Prefectura, Jean-Philippe Dargent, el Senador Jean-Jacques Michaud i la Diputada Martine Froger, el Vicepresident de la regió Occitana, Kamel Chibli, i la Presidenta del Consell Departamental, Christine Tequi, entre d’altres personalitats. Hi haurà un sopar amenitzat amb espectacles i una orquestra.

La commemoració vespertina anirà encapçalada pel president fundador de Pyrénées FM, Jean Clergue, i abans es podrà viure en directe l’emissió d’un programa especial de ràdio entre les 10 i les 17h. Una exposició instal·lada a l’Espai i una conferència a càrrec del divulgador Gérard Letraublon permetran recórrer la història de la ràdio.





La ràdio d’èxit a la cara Nord dels Pirineus

La radiofòrmula de Pyrénées FM ha esdevingut un gran èxit d’audiència que suma 100.000 oients setmanals, segons dades de Médiamétrie, i s’ha convertit en la ràdio local Nº 1 a l’Ariège, amb un creixement anual del 20%. La seva programació obté una gran acollida gràcies al vincle de la marca amb el territori, a la cobertura de notícies de proximitat i continguts d’interès.

A més de la nova presència al Principat d’Andorra, Pyrénées FM emet als Departaments d’Ariège, Aude, Haute-Garonne i Pyrénées-Orientales. També es pot sintonitzar en DAB+ a les ciutats de Toulouse, Pau, Bayonne, Perpinyà, Mont de Marsan (Landes) i Barcelona.

Nascuda com Radio Montaillou Pyrénées, emissora associativa, i fundada per Jean Clergue, vinculat a la històrica Ràdio Andorra, en companyia de Claire Calmont, va canviar de nom el 2014 a Pyrénées FM per a reflectir l’ambició de ser el mitjà de referència “entre l’Atlàntic i la Mediterrània”, i des de 2019 emet amb un equip de 25 persones des dels seus estudis a Ramonville Saint-Agne.