Corredores de l’Andona Racing representaran Andorra als JPEE

Les ciclistes de l’Andona Racing a la Comunitat Valenciana (arxiu / Andona Racing)

Andona Racing ha informat aquest dimarts, amb un alt grau de satisfacció, que algunes de les seves corredores han estat seleccionades per a representar el Principat d’Andorra als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) que se celebraran aquest mes de maig al país. Per a l’Andona Racing, “aquesta participació és el resultat directe del compromís, l’esforç i la feina ben feta d’un equip que ha crescut gràcies a la confiança de persones, entitats que han confiat, així com els mitjans de comunicació que han donat visibilitat”.

Detalls de les proves en què participaran ciclistes de l’Andona Racing:

Contrarellotge individual (CRI)

Data: Dimarts 27 de maig

Hora d’inici: 10:00 h (una ciclista surt cada minut)

Recorregut: Ordino – Salines – Ordino

Participants: Anna Albalat, Raquel Balboa, Mariona Morral

Cursa en ruta

Data: Dissabte 31 de maig

Hora de sortida: 9:00 h

Circuit: 5 voltes de 10 km, amb l’última pujada per la Comella i arribada al Comunal

Participants: Anna Albalat, Raquel Balboa, Laia Sebastià

“Des d’Andona Racing volem expressar tot el nostre suport a les nostres corredores, que aquest any formen el 100% de l’equip nacional femení. Representaran Andorra amb determinació, responsabilitat i orgull, defensant no només els colors del país, sinó també els valors que defineixen aquest projecte: igualtat d’oportunitats, superació personal, treball en equip i compromís amb el territori”, manifesten des del club.

Fonts de l’entitat afegeixen que “és un moment per a mirar enrere i veure fins on hem arribat, però també per a mirar endavant i continuar fent camí. La vostra implicació ha estat clau per a arribar fins aquí. Us demanem que seguiu al nostre costat, donant visibilitat a aquesta fita i acompanyant-nos en les pròximes passes”, acaba dient el comunitat d’Andona Racing.