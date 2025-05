Projecte “Compartint Vides”, convivències intergeneracionals a Salàs de Pallars

El logotip del projecte “Compartint vides” (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)

Els dies 22 i 23 de maig, aquests dijous i divendres, respectivament, es duran a terme les convivències intergeneracionals a Salàs de Pallars integrades per alumnes de 6è de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives i gent gran del Centre de Dia i la Residència Assistida de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Compartint Vides és un projecte d’aprenentatge i servei on els alumnes de sisè del Col·legi Públic Mn. Albert Vives han col·laborat, participat i interactuat amb la gent gran del Centre de Dia i la Residència Assistida de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i que ha comptat també amb la participació de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Els objectius del projecte han girat al voltant de: fer valer la tasca realitzada al Centre de dia, tant per part dels usuaris com dels professionals; de mostrar a l’alumnat del col·legi Mn. Albert Vives diferents formes de vida, noves perspectives i horitzons; adquirir valors humans com ara el respecte, la tolerància, la paciència, el treball en equip, l’empatia i la solidaritat; promoure les relacions interpersonals de caire intergeneracional, tot incidint en les relacions afectives i socials; promoure l’autoestima i l’autoconcepte de les persones grans tot ajudant-los a sentir-se valorats i inserits en la societat; motivar als usuaris del Centre de Dia a través de la presència dels infants i de les activitats proposades i valorar la tasca que es realitza a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, com a organisme que recupera la memòria històrica de la comarca, així com dels professionals que hi treballen.

Així mateix, s’han dissenyat un seguit d’objectius competencials que han estat treballats d’una manera bidireccional entre alumnes i persones d’edat avançada: educació en valors, lingüística (expressió oral, escrita, comprensió lectora); coneixement de medi (món actual, salut i equilibri personal, tecnologia, ciutadania); artístic (imaginació i creativitat, ) i digital (tractament informàtic, recerca d’informació i recursos digitals).

El projecte va néixer al mes de setembre de 2024 i és la continuació d’un programa anterior “Comprant Records”, portat a terme entre 2022 i 2023 on hi varen participar en la seva organització les mateixes institucions d’enguany, així com també cal fer esment del suport a aquestes iniciatives tant de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Tant el projecte anterior com el present, esdevenen activitats pioneres en el camp de les relacions intergeneracionals i profiguratives en el camp de l’ensenyament i han estat al centre tant del contingut de la II Jornada d’Educació Intergeneracional i Profigurativa celebrada a la Seu d’Urgell el dia 8 de maig com, especialment, de la publicació de la “Guia de Bones Pràctiques en Educació Intergeneracional i Profigurativa” elaborada per l’equip de recerca ICE-CEPREI i presentada en el marc de l’esmentat esdeveniment.

Aquesta activitat han estat el resultat d’un intens treball preparatori per part de les institucions que conformen el projecte des d’un punt de vista pedagògic, però també d’atenció a la diversitat que ha implicat, en alguns casos, una important coordinació logística: per part de l’Escola Albert Vives, redacció i creació d’entrevistes; disseny del logotip del projecte; preparació a classe de dossiers temàtics i presentació als pares de treballs fets conjuntament per alumnes i gent gran. Per part del Centre de Dia, s’han dut a terme activitats amb les persones d’edat avançada al voltant del treball de la reminiscència i la memòria, així com una valuosa tasca de preparació logística i assistencial en cadascuna de les activitats dutes a terme.

Finalment, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha participat en la publicació de la “Guia de Bones Pràctiques en Educació Intergeneracional i Profigurativa” en el marc de les seves polítiques de difusió cultural, servei educatiu i preservació de continguts i metodologies per a fomentar i recuperar la Memòria en tant que patrimoni immemorial de la Humanitat.