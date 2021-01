Quina és la pregunta que més fem a Google?

L’any 2020 serà recordat com l’any de la pandèmia i com l’any en què vam haver de tancar-nos a casa. Si haguéssim d’establir un sentiment recurrent durant 2020, aquest seria molt probablement el de la incertesa. Les preguntes que la nostra societat s’ha fet en els últims 9 mesos al voltant de l’evolució de la pandèmia han estat milions i com no podia ser d’una altra manera, això ha quedat reflectit en les llistes dels termes de cerca creades per Google.

Segons ha expressat l’empresa “en un any que ens ha posat a prova a tots, ‘per què’ es va buscar més que mai”. Així doncs, les preguntes que llancem al cercador s’han triplicat durant aquest període.

Entre les preguntes més destacades a tot el món, es troben “per què cal rentar-se les mans?” o “per què es diu Covid-19?“. De totes maneres, cada país té les seves especificitats i en el cas d’Espanya les preguntes han tingut relació amb l’àmbit quotidià. D’aquesta manera, preguntes sobre com fer mascaretes, quan obren les perruqueries o quan es pot viatjar a altres províncies, han estat les primeres d’una llista amb una pregunta en primera posició que no sorprendrà a ningú: els espanyols li han preguntat al motor de cerca com fer pa.

