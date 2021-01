Talons alts, un arma de doble fil

Des que van aparèixer en el segle XVI, els talons han portat associada una imatge d’elegància. Les dones portaven talons, de fins a 13 cm, com a signe de classe social. A partir del segle XIX el taló es va convertir en element imprescindible de la moda.

Avui en dia, la moda ens permet trobar talons de totes les mides. L’efecte estètic és molt afavoridor, ja que allarguen i estilitzen les cames. Malgrat això, són moltes les conseqüències d’un mal ús, o abús, dels talons. Des de molèsties en les articulacions del turmell, o del genoll, a alteracions cròniques en l’estructura òssia del peu. Els talons alts i estrets provoquen inestabilitat en els moviments, la qual cosa pot afectar la columna vertebral.

Quan es porten talons molt alts, els músculs del turmell pateixen molta tensió pel canvi d’angle, i el pes del cos s’inclina, i per compensar-ho, els músculs de l’esquena es tensen. El balanç natural de l’espina dorsal es descompensa.

Per això es recomana evitar calçar sabates amb taló excessiu de manera contínua. Els metges recomanen no utilitzar talons de més de 6 cm d’alt per a cada dia, i combinar talons alts amb altres més baixos. En cas d’utilitzar taló molt alt durant molts dies seguits, i sentir dolor, no cal deixar-los bruscament, doncs els músculs s’han acostumat a la tensió, sinó disminuir la mida gradualment.

Per Tot Sant Cugat

Font: yung.es