Com ha de ser un bon líder, més enllà del càrrec

Hi ha qui pensa que ser líder és manar, donar ordres i tenir sempre l’última paraula. Però la realitat acostuma a ser bastant diferent. Un bon líder no destaca pel que diu, sinó per com fa sentir els altres. En molts equips, es nota ràpidament quan hi ha algú que lidera bé. No perquè parli més fort ni perquè imposi respecte, sinó perquè la gent treballa més tranquil·la, amb més confiança. I això no passa per casualitat.
Un bon líder sap escoltar. Però escoltar de veritat, no només esperar el seu torn per a parlar. Això vol dir interessar-se pel que diu l’equip, entendre els problemes i, sobretot, no reaccionar sempre a la defensiva. Quan les persones senten que se les escolta, és més fàcil que s’impliquin.
També és important saber prendre decisions. No sempre seran perfectes, i de vegades tocarà rectificar. Però quedar-se bloquejat o intentar agradar a tothom constantment pot acabar generant més problemes que solucions.
Una altra qualitat que sovint es passa per alt és la coherència. No es tracta de fer grans discursos, sinó de complir el que es diu. Si un líder demana puntualitat, ha de ser el primer a arribar a l’hora. Si demana esforç, ha de donar exemple. La credibilitat no es construeix amb paraules, sinó amb petits gestos del dia a dia.
També cal saber gestionar els errors, tant els propis com els de l’equip. Cridar o assenyalar no acostuma a ajudar gaire. En canvi, entendre què ha passat i buscar solucions crea un ambient molt més sa. Un equip que no té por d’equivocar-se és un equip que pot créixer.
I potser una de les coses més difícils: confiar en els altres. Delegar no és fàcil, sobretot quan sents que ho podries fer millor o més ràpid. Però si no dones espai, l’equip no avança. I al final, un bon líder no és el que ho controla tot, sinó el que aconsegueix que els altres també funcionin.
Ser líder no té tant a veure amb el càrrec com amb l’actitud. Pots tenir un títol i no liderar res, o pots no tenir-ne cap i convertir-te en una persona de referència dins d’un grup.
En el fons, liderar és una mica això: estar al costat de les persones, no per sobre. I entendre que els resultats arriben, sobretot, quan la gent se sent part del camí.