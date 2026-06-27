Regar sense malbaratar aigua

L’aigua, cada cop més, és un bé escàs. Per tant, és del tot necessari aprofitar-la al màxim. Per això, a continuació us donem uns consells amb la sostenibilitat per bandera.
• És molt important l’hora del reg, així, per exemple, si regueu durant les hores de més sol a la primavera i a l’estiu, l’aigua s’evaporarà ràpidament i no arribarà a fer la seva funció. Per això és més convenient fer-ho al vespre o a primera hora del matí.
• Una manera molt eficaç d’estalviar aigua és plantar espècies autòctones en comptes de plantes tropicals, perquè les primeres, l’estar habituades a les condicions climàtiques locals, necessitaran menys cures i menys aigua de reg. També és molt útil instal·lar un sistema d’aspersors automàtics per a fer arribar l’aigua a totes les plantes.
• És convenient organitzar les plantes de forma que elles soles creïn microclimes, perquè així mantindran una humitat i una temperatura estables que els serà favorable. Per això són molt útils les plantes entapissants de terres. També ajuda a reduir la despesa d’aigua col·locar juntes les plantes amb els mateixos requeriments de reg.
• Per a aprofitar al màxim l’aigua, el millor és el reg per degoteig, que consisteix en proporcionar aigua en quantitats molt petites, però durant períodes de temps llargs.
Per Tot Sant Cugat