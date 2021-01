Nou any… Hi ha per aquí un refrany popular que diu ‘Any nou nova vida’. No sé si nova vida, encara que sí que està clar que tots esperem i desitgem un any millor. Aparentment no serà difícil després de tot el que hem viscut aquest passat 2020.

Sigui com sigui sembla que la il·lusió intenta tornar-se a apuntar, que l’energia vol tornar a créixer i el més important que és la nostra actitud també sembla recuperar forces.

En un futur no gaire llunyà podrem veure a les persones vacunades, la fi de l’estat d’alarma. Hi haurà o no tercer rebrot, o tercera ona. Però el final d’aquesta situació ja s’intueix i això anima.

Aquest any ha estat catalogat per molts com un dels pitjors anys i no sens falta de raó. Per part nostra podem posar tots els mitjans per a superar-nos però quan les inclemències ens donen tan dur, és evidentment tot més difícil.

El panorama que ve encara que no és fàcil si es mira de manera favorable. Carreguem les copes de cava, brindem com mai per un millor 2021. Aprofitem aquesta esperança que sempre apareix a l’inici d’un any per a fer-la créixer, fer-la forta i posar tot el que estigui a la nostra mà per, en un temps no gaire llunyà, poder veure amb altres ulls el que hem viscut. Tornem a les lectures que ens animen, tornem a buscar el nostre millor jo.

