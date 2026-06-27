Això està recollit d’un dels llibres que he acabat de llegir i, el qual, tornaré a llegir, doncs m’han quedat ben remarcades moltes de les paraules del que és una persona tòxica. Una bona definició, de les moltes que hi ha, per a descriure una persona tòxica podria ser aquesta: «Una persona tòxica és aquella que, de manera constant i sense empatia, genera malestar emocional en els qui l’envolten mitjançant comportaments manipuladors, crítiques destructives, egoisme o manca de respecte pels límits aliens. La seva presència sol esgotar emocionalment i afectar negativament l’autoestima i el benestar dels altres».
Encara que en alguns casos no gosem contactar amb algun familiar o conegut d’aquesta manera, sabem o intuïm que la relació amb aquesta persona està sent tòxica per a nosaltres. Una relació tòxica és tota aquella que en comptes de sumar, resta, és aquella que ens provoca una mala sensació i que intentem evitar. PRESERVAR és una paraula que hem de tenir sempre present. El seu significat és protegir, protegir anticipadament algú o alguna cosa, d’algun dany o perill.
Per això ens hem de preservar com un assumpte prioritari. És la nostra responsabilitat cuidar-nos, estar bé, evitar-nos malestars, incomoditats, patiments, evitar tot allò que atenta contra el nostre benestar.
Ansietat, estrès constant, irritabilitat, sentiments de tristesa, ràbia o dolor emocional i psicològic, aquests són alguns dels resultats que ens provoca el tracte amb persones tòxiques. I ningú no vol que li passi res d’això, així que cal evitar-ho, marcant uns límits sòlids o desfent-se d’aquestes persones. Val a dir, però, que, aquesta, es converteix en una tasca difícil i complexa. Cal ser honestos i sincers, i reconèixer qui són així al nostre entorn i començar ja a canviar les coses.