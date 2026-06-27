Remeis naturals per a tenir un alè fresc

El mal alè, tècnicament conegut com a halitosi, pot ser causat per diverses raons, com una higiene dental deficient, problemes dentals, tabaquisme o deshidratació, entre altres. Compartim a continuació en el següent article alguns consells perquè tinguis un alè fresc:
Raspalla’t les dents i la llengua dues vegades al dia per a eliminar els bacteris que s’hi acumulen.
Fes servir fil dental, que t’ajuda a eliminar les partícules de menjar i la placa.
Un bon col·lutori antibacterià pot ajudar a mantenir a ratlla els bacteris que estan a la boca.
Mantenir-se hidratada és clau per a mantenir la producció de saliva i evitar la sequedat bucal.
Mastega xiclet sense sucre o caramels, ja que estimulen la producció de saliva i refrescar el teu alè temporalment.
Limita aliments amb olors fortes, i deixa de fumar per a evitar olors.
A més, també pots provar alguns remeis casolans efectius:
Llimona i aigua: Beure aigua amb llimona cada matí pot ajudar a refrescar el teu alè.
Mastegar fulles de julivert o menta: Aquestes fulles contenen clorofil·la, que pot ajudar a neutralitzar les olors.
Infusió de clau d’olor: Bullir uns claus d’olor en aigua i fer gàrgares amb la infusió pot ser efectiu contra el mal alè.
Mastegar llavors de fonoll o anís: Tenen propietats refrescants i poden ajudar a eliminar el mal alè.
Oli d’arbre de te: Agrega unes gotes d’oli d’arbre de te a la teva pasta de dents o col·lutori. Té propietats antibacterianes.
Per Mujerde10.com