Quina és la millor raça si tinc nens

Gossos i nens solen ser excel·lents companys de jocs i de vida. No obstant hi ha algunes races que són especialment adequades per a viure en una casa amb criatures, pel seu caràcter i comportament. Algunes d’elles són:

Golden Retriever. Tot i que alguns poden ser obstinats, la majoria són tranquils i alegres, i conviuen perfectament amb els petits. Es recomana sociabilitzar-los des de molt cadells, per evitar problemes.

Gos d’Aigua Portuguès. És una raça famosa arran que Obama la triés com a mascota. Alegre, afectuós i amb molta energia. A més, té l’avantatge que el seu pèl és apte per a persones al·lèrgiques.

Bóxer. Un dels més divertits i fàcils de conviure. Pot ser un veritable remolí, per la qual cosa és convenient entrenar al nen i al gos des del principi, per una relació tranquil·la.

Collie. Un dels millors guardians degut al seu instint protector.

Si pel contrari ens decantem per una raça petita, no ens oblidem del Maltés o del Shih Itzu , veritables ninots de peluix, als quals els encanta jugar i rebre carícies.

