Rentar el cotxe amb un got d’aigua

En aquests temps, l’aigua és cada vegada més escassa en moltes parts del món i rentar el cotxe de la manera tradicional és un veritable malbaratament. No obstant això, aquells que volen mantenir net el cotxe, ja tenen altres alternatives, com la neteja en sec.

El truc de rentar en sec, va ser concebut per taxistes a Califòrnia. A causa de les grans sequeres i la despesa que suposava portar-los a un autorentat pel seu alt cost en haver de rentar-los gairebé diàriament, es van veure forçats a provar altres solucions, fins que van trobar i van perfeccionar aquest mètode de rentada ecològica de vehicles. En rentar el cotxe d’aquesta manera, s’aconsegueix un bon resultat amb tan sols 400 ml d’aigua.

Tan sols es necessita:

– 400 ml d’aigua

– 20 ml de xampú per a automòbils biodegradable.

– Draps de microfibra

– 1 polvoritzador

El primer és estacionar el vehicle a l’ombra per a evitar perdre aigua per evaporació. El xampú es dilueix amb l’aigua i es polvoritza en cada part del cotxe, incloent la carrosseria, vidre i rodes. Repassem amb un drap de microfibra humitejat amb una mica de líquid i immediatament després, s’asseca amb un altre drap. En 30 minuts, el cotxe queda com a nou. Aquesta iniciativa cerca conscienciar entorn d’un tema que afecta a tota la societat, com és el de no malgastar aquest preuat recurs natural.

Per Ecocosas.com