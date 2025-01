Queda anul·lat el concurs d’escultures de neu al Pas per manca de neu

Una edició anterior del concurs d’escultures de neu al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El XX concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa previst per als dies 31, 1 i 2 de febrer queda anul·lat per la mancança de la neu necessària per a elaborar els cubs de gel amb els quals s’esculpeixen les escultures. Tot i que la situació de neu a les pistes sigui òptima, és necessària neu verge o poc trepitjada per construir els blocs, i actualment no hi ha la quantitat suficient per a elaborar-los.

Com a alternativa, el Comú estudiarà la possibilitat d’organitzar més endavant una mostra artística amb diversos escultors per tal de mantenir una activitat atractiva vinculada amb la neu i ubicada en un espai referent com és el Pas de la Casa. La mostra es realitzarà sempre que les condicions meteorològiques i de neu siguin idònies per a elaborar els blocs i les posteriors escultures.

Des de l’organització es vol agrair l’interès que mostren cada any els escultors. I és que, com en edicions anteriors, totes les places d’inscrits havien quedat completes i les propostes presentades són de gran qualitat.