Cande Moreno torna a la Copa del Món amb la cita de Garmisch-Partenkirchen

Cande Moreno a Zauchensee (FAE)

Aquest dijous és un dia important per a l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, perquè l’andorrana torna a la Copa del Món de velocitat gairebé un any després de la seva lesió de genoll. Torna, a més, al mític escenari de Garmisch-Partenkirchen des de dijous fins el diumenge. Cande Moreno va competir per última vegada a la Copa del Món el 27 de gener de l’any passat, quan es va lesionar el genoll en la caiguda que va patir al descens de Cortina d’Ampezzo.

Després d’aquell dia, Cande Moreno, ha passat per una operació de lligament creuat i una llarga recuperació. L’esportista andorrana ha estat treballant per a estar preparada per la seva tornada al circuit mundial.

Abans, el camí ha estat mimat a cada detall perquè arribés en les millors condicions. Després d’una recuperació física i un primer contacte amb els esquís el passat estiu, l’andorrana va tornar a la competició el passat 9 de gener a les FIS de Pila i amb un primer entrenament de descens en què va ser 9a. Després, en cursa, va ser segona al dia següent i cinquena l’endemà. També va córrer un primer supergegant a Pila, on va acabar 14a.

Després d’aquestes carreres FIS va fer el salt progressiu cap a la Copa d’Europa, on va ser 9a i 15a als dos primers entrenaments de descens de la cita austríaca de Zauchensee, per a completar els dos dies següents els dos descensos EC en la 28a i 21a posició, respectivament. La seva última cursa abans de la seva tornada a la Copa del Món va ser també a Zauchensee, amb les bones sensacions que li va deixar el supergegant de Copa d’Europa en què va ser 13a.





A Garmisch, un descens i un supergegant

Aquesta Copa del Món compta amb quatre jornades. Les dues primeres, dijous i divendres, dedicades a l’entrenament de descens. El dissabte dia 25, jornada de cursa de descens a partir de les 10:15h, i el diumenge 26, la cursa de supergant des de les 11:00h.