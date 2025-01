COOPALSA lamenta el resultat del laude arbitral

Un autobús de Coopalsa prestant el servei a la seva línia (AndorraDifusió)

COOPALSA, l’empresa explotadora de les línies de transport públic de viatgers L2 (Andorra la Vella-Encamp), L3 (Andorra-Soldeu), L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella-Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i la Línia Circular (Andorra la Vella-Escaldes), expressa el seu desacord amb el resultat del laude arbitral emès en el cas que l’enfronta actualment amb el comitè d’empresa, ja que no el considera ajustat a dret, i el valora contrari als interessos de l’organització i de la mobilitat pública al Principat.

El laude, que ha resolt favorablement dues de les set pretensions del comitè, estableix que en quinze dies l’empresa haurà de refer la planificació en base a horaris intensius de 40 hores setmanals repartits en cinc dies de treball.

De la resta, quatre de les demandes han quedat fora de l’arbitratge i la cinquena haurà de ser resolta a través dels Tribunals Jurisdiccionals d’Andorra.

COOPALSA ha optat per “no pronunciar-se fins ara, respectant el procés de conciliació i el posterior arbitratge, amb l’objectiu de facilitar un entorn propici per a assolir una entesa beneficiosa per a totes les parts. Tot i les dificultats del procediment, hem de ressaltar que l’acte de conciliació prèvia va permetre assolir un acord sobre dues de les pretensions del comitè d’empresa”, assenyalen des de la companyia.

Des de COOPALSA, “s’ha treballat intensament per a defensar els interessos de l’empresa i dels seus usuaris i de conformitat amb la legislació vigent”. Tot i això, es lamenta que “la decisió adoptada no hagi considerat aspectes fonamentals que són clau per a una resolució fonamentada en dret, que sigui justa i equitativa del conflicte”.

Els propers dies COOPALSA analitzarà amb detall la resolució per a valorar les properes actuacions, si escau, declinant fins aleshores fer altres declaracions al respecte.