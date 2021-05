Què hi ha dins de les cases més cares del món?

Comprar un habitatge és, en la majoria de casos, el somni de tots. Requereix esforç, estalvi i molta feina. No obstant això, hi ha qui es pot permetre llars de somni que estan molt per sobre de la mitjana. Alguns milionaris han dissenyat mansions de luxe, en què una piscina o spa és el més insignificant que tenen.

En aquest top ens mostren les 9 cases més cares de món, propietats excèntriques situades en diferents parts de món que actualment es venen per sobre dels 100 milions de dòlars.

Alguna d’aquestes cases estan sobre un terreny com la meitat d’Andorra, tenen bodega per a 10.000 ampolles, un amfiteatre per a 500 persones, casino o un museu d’automòbils propi. si disposes d’un 200 milions de dòlars pots començar a mirar-ne alguna, però no les més cares, que poden arribar als 500 milions.