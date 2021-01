Què fer per tenir un armari sostenible

Les vegades que ens posem una peça de roba abans de desfer-nos d’ella, són poques. És a dir, infrautilitzem la roba. Si la roba la féssim servir el doble de vegades, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’aquesta indústria es reduirien un 44%, segons l’informe del Parlament Europeu: ‘Impactes mediambientals de la indústria tèxtil i de la moda’. Pensar, abans de comprar i saber si utilitzarem una peça molt o no, pot ajudar a decidir si val la pena adquirir-la.

Cada cop sorgeixen més alternatives que animen els consumidors a reutilitzar, reciclar o reduir el seu consum, des de fomentar una compra més madurada, reparar les peces o personalitzar-les fins eliminar-les de manera responsable.

En aquesta línia treballen Koopera i AltrapoLab, dues cooperatives socials que fomenten el reciclatge textil per donar-li una segona vida. Organitzacions també com l’ONG Fundació Humana recuperen i gestionen cada any tones de roba amb un doble benefici: ralentir el canvi climàtic i crear llocs de treball inclusius, estables i de qualitat.

El lloguer també pot ser una altra alternativa. Existeixen empreses que tenen roba per a esdeveniments especials. Aquest exemple d’economia col·laborativa suposa avantatges, com l’estalvi, la varietat d’opcions o el benefici ambiental per la reutilització de les peces.

Per Consumer-eroski.com