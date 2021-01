Silicon Valley: passaport a la Lluna

Perd força Silicon Valley? Aquesta zona situada prop de San Francisco ha estat durant molts anys l’indret per excel·lència de les grans empreses tecnològiques i una terra d’oportunitats per a emprenedors. Ara, es troba en un procés de deslocalització –que ja havia començat abans de l’arribada de la covid-19– i s’adapta a la nova realitat, com la resta del món. Però hi segueix havent una altíssima concentració de nous projectes i inversors, que fan que encara moltes companyies busquin internacionalitzar-se allà.

El director de l’oficina d’Acció a Silicon Valley, Marc Bonavia, explica que no és el lloc adequat per entrar als Estats Units, però sí per fer el salt a nivell global: “Silicon Valley no és el passaport als EUA, sinó a la Lluna”.

La covid-19 ha afectat a l’ecosistema emprenedor més important del món. “El coronavirus ha enviat tothom a casa, tot i que amb la diferència que aquí tothom ja sabia que escalfar la cadira no aporta cap valor i ara s’ha confirmat”, indica Bonavia. Moltes de les empreses que hi estan establertes no tornaran a les oficines fins a mitjans de l’any que ve, com a mínim. Això fa que les dinàmiques d’equip hagin canviat: “No és el mateix parlar per Zoom des de casa, que utilitzaràs per fer una reunió concreta, que compartir estones mortes amb els companys a l’oficina”.

És d’aquest intercanvi de visions i opinions –Silicon Valley té un ecosistema de talent molt divers– que apareixen les bones idees d’innovació, assegura el director de l’oficina d’Acció a la zona. Com ho fan ara les empreses? “Busquen noves maneres de fer possibles aquestes trobades més relaxades, a través de la gamificació i altres tipus de trobades online”, assegura Bonavia. L’abandó temporal de les oficines ha accelerat un procés de deslocalització que ja havia començat abans de l’arribada de la covid-19.

I és que el preu de les oficines, el sòl i la vida a Silicon Valley i els voltants és extremadament elevat. “Créixer físicament és complicat per a les empreses, així que les més importants comencen a crear seus a altres llocs dels EUA”, explica. Hi ha tres ciutats que de moment encapçalen la tria de les grans corporacions: Austin (Texas), Boulder (Colorado) i Seattle (Washington). A la primera ja s’hi han establert Tesla i Google, mentre que Amazon i Microsoft es troben a Seattle.

Una empresa catalana pot arribar a Silicon Valley?

Però aquest ecosistema emprenedor sembla molt lluny de Catalunya. És possible que hi arribi una empresa catalana? No cal anar gaire enrere per trobar-ne un exemple: a l’octubre hi va aterrar Vilynx. En aquest cas, va ser a través d’una transacció amb Apple, que va adquirir la startup per 50 milions d’euros. “No podem pensar que no hi tenim dret en aquesta festa”, es queixa Bonavia. Però admet que no qualsevol companyia està preparada per entrar a Silicon Valley.

“Han de ser empreses que puguin suportar un creixement brutal, passar de 100 usuaris a 100.000”, explica. Allà, hi ha molts professionals i inversors amb experiència en aquest tipus de creixement desmesurat. Però el més important és que hi ha capital disponible per fer-ho. Tot i que la pandèmia ha frenat les inversions, Bonavia afirma que només ha estat un petit sotrac en el camí i que els nivells ja s’han recuperat. El fenomen que ha identificat, en aquest sentit, és l’entrada amb força de nous sectors que s’han fet, de cop, atractius.

És el cas de la salut i les eines de teletreball, per exemple. “Els inversors, sense moure’s de casa tenen un munt de propostes cada dia; hi ha molta abundància tant de projectes emprenedors com d’inversors disposats a posar-hi diners”, conclou. És aquesta concentració de factors en un lloc molt concret que converteixen Silicon Valley en l’indret adequat per fer el salt definitiu al món.

Per Margalida Vidal Barceló