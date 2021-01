Els Reis Mags desfilaran en una carrossa per totes les zones d’Andorra la Vella la tarda del 5 de gener

Els Reis Mags de l’Orient no faltaran a la seva cita anual i tornaran a visitar Andorra la Vella el 5 de gener a la tarda perquè els infants els puguin saludar. Ho faran sobre una única carrossa que desfilarà per totes les zones de la parròquia fent un recorregut total de 25 quilòmetres. Les restriccions sanitàries fan que enguany no es pugui realitzar la tradicional cavalcada conjunta amb Escaldes-Engordany per evitar les concentracions de persones, ni es puguin llençar caramels. Per això, els Reis Mags han decidit enviar una carta personalitzada als infants de la parròquia fent-los un regal: una invitació a una de les atraccions del Parc de Nadal, que obrirà portes tot el gener per evitar aglomeracions.

Així ho van explicar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri. Tots dos van fer èmfasi en la recomanació de veure el pas dels Reis Mags des de prop de casa, ja sigui des del balcó o al carrer, per evitar l’acumulació de persones. En aquest sentit, han explicat que Melcior, Gaspar i Baltasar no passaran per la zona de vianants de l’avinguda Meritxell per fer dissuadir els ciutadans de veure’ls a la zona tradicional de pas.

Els Reis Mags, tal com va fer el Pare Noel, recorreran tota la parròquia a partir de les 16.30 hores i fins al vespre amb l’objectiu de cobrir totes les zones d’Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda. A partir de les 16.30 hores passaran per la plaça Guillemó, Ciutat de Valls, Santa Coloma i la Margineda. A partir de les 18 hores pujaran per les avingudes d’Enclar i Santa Coloma, Prada Motxilla, Prada Casadet i Prat de la Creu, mentre que a partir de les 19 h desfilaran per Prada Ramon, avinguda Doctor Mitjavila i la part alta de l’avinguda Meritxell.

El recorregut íntegre es pot consultar aquí.