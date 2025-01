Què és millor: apagar la calefacció o deixar-la al mínim?

Un home regulant la calefacció de la casa (AMIC)

L’eficiència energètica a casa és una prioritat, especialment a l’hivern, quan l’ús de la calefacció pot disparar el consum i les despeses. Un dels dubtes més freqüents és si resulta més eficient apagar la calefacció completament o mantenir-la al mínim durant les hores en què no es fa servir. Segons experts en eficiència energètica, com l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el més recomanable és apagar-la durant la nit o quan no hi hagi ningú a casa.

Durant les hores de dormir, amb una temperatura de 15-17 ºC, el confort es pot mantenir amb l’abric adequat, sense necessitat d’escalfar la llar de manera contínua. Tot i això, si l’habitatge té un aïllament deficient i perd molta calor, pot ser preferible deixar-lo encès al mínim.

Durant el dia, ajustar el termòstat a 20-21 °C és ideal per a equilibrar comoditat i estalvi. Cada grau addicional eleva el consum en un 7%, cosa que impacta tant a la butxaca com al medi ambient. Altres pràctiques recomanades inclouen abaixar les persianes a la nit i tancar les cortines, cosa que redueix les pèrdues de calor a través de les finestres.

Per tant, la resposta depèn de l’aïllament de l’habitatge i els hàbits dels ocupants.





Per Tot Sant Cugat