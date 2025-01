A Ordino, els infants esperen impacients el pas dels Reis Mags

Els Reis són a poques hores d’arribar a la parròquia d’Ordino (Freepik)

Enguany no serà una excepció i, aquest diumenge, dia 5 de gener de 2025, a les 19 hores, és previst que Ses Majestats els Reis d’Orient arribin a l’ACCO (Andorra Congrés Centre d’Ordino) on es representaran els Pastorets i rebran la clau de la parròquia ordinenca. Com sempre, els infants ja estan impacients esperant l’arribada d’aquests personatges tan extraordinaris.

Abans, els Reis i la seva comitiva, hauran visitat la Casa Pairal i en acabar, sortiran de l’ACCO en direcció a l’església parroquial on s’adorarà el Nen Jesús i, a la plaça Major d’Ordino, s’oferirà tortell i xocolata per a tots els assistents.